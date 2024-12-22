владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Военнослужащий из Собинского района погиб в зоне СВО
- 80 человек погибли в результате пожаров во Владимирской области
- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию
- Актрисе Владимирского академического театра драмы присудили премию за яркие роли
- Жителя Вязников судили за попытку вступить в Вооруженные силы Украины
- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей
- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?
- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?
- Таиланд согласился стать страной - партнером БРИКС
- Водитель протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег свою машину

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Сотрудник крематория нечаянно чихнул - и теперь не знает, кто где... еще анекдот!




22.12.2024

Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Россия / Тема: Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Такой суп вы еще точно не пробовали!
Такой суп вы еще точно не пробовали!



Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Свинина (шея или лопатка) — 400 г

Красная чечевица — 100 г

Лук-порей — 1 стебель

Имбирь свежий — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Острый красный перец — 1 шт. (по желанию)

Кориандр молотый — 1 ч.л.

Паприка сладкая — 1 ч.л.

Тмин — 1/2 ч.л.

Куркума — 1/2 ч.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Вода — 1 литр

Соль, черный перец — по вкусу

Лимон — 1 шт. (для подачи)

Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи)

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками.

Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками.

Лук-порей нарежьте кольцами.

Имбирь натрите на мелкой терке.

Чеснок измельчите.

Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте.

Обжаривание мяса и специй:

В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло.

Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки.

Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты.

Добавление тыквы и чечевицы:

В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу.

Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь.

Тушение супа:

Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится.

По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым.

Финальные штрихи:

Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению.

Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте.



Подача:

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим.

Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
22.12.2024 Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой
22.12.2024 Появились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой
22.12.2024 Бледанс сочла "шикарным подарком к Новому году" самоубийство бывшего мужа Седоковой
22.12.2024 "Я жила в аду": узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением
22.12.2024 Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию
22.12.2024 Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная
22.12.2024 Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
22.12.2024 Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно
22.12.2024 Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу
22.12.2024 Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса
22.12.2024 Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова
22.12.2024 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского
22.12.2024 В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора
22.12.2024 Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине
22.12.2024 5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу
22.12.2024 В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины
22.12.2024 Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома
22.12.2024 Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой
21.12.2024 Крупнейшие банки поднимают ставки по вкладам
21.12.2024 Аномальные холода ожидаются в ряде регионов России
21.12.2024 В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом
21.12.2024 Банк России сохранил ставку на уровне 21%
16.12.2024 Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес
16.12.2024 Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши
16.12.2024 Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх