Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Такой суп вы еще точно не пробовали!

Такой суп вы еще точно не пробовали!Ингредиенты:Тыква — 500 гСвинина (шея или лопатка) — 400 гКрасная чечевица — 100 гЛук-порей — 1 стебельИмбирь свежий — 30 гЧеснок — 2 зубчикаОстрый красный перец — 1 шт. (по желанию)Кориандр молотый — 1 ч.л.Паприка сладкая — 1 ч.л.Тмин — 1/2 ч.л.Куркума — 1/2 ч.л.Оливковое масло — 2 ст.л.Вода — 1 литрСоль, черный перец — по вкусуЛимон — 1 шт. (для подачи)Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи)Приготовление:Подготовка ингредиентов:Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками.Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками.Лук-порей нарежьте кольцами.Имбирь натрите на мелкой терке.Чеснок измельчите.Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте.Обжаривание мяса и специй:В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло.Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки.Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты.Добавление тыквы и чечевицы:В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу.Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь.Тушение супа:Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится.По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым.Финальные штрихи:Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению.Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте.Подача:Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим.Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!