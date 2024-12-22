Спустя год после назначения нового главкома ВСУ Сырского, его родителям, живущим во Владимире, вышли из «подполья».

Спустя год после назначения нового главкома ВСУ Сырского, его родители, живущие во Владимире, вышли из «подполья». Подробности — на vlad.aif.ruТри НовинкиВ феврале 2024 года Александр Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ. Сразу после этой новости журналисты ведущих изданий потянулись во Владимирскую область, где в 1965 году родился будущий главком Вооруженными силами Украины.«АиФ» был в числе первых изданий, кому удалось найти малую родину Сырского. Дело в том, что населенных пунктов с названием Новинки в нашем региона оказалось целых три. После целого расследования удалось выяснить, что нужная деревня расположена в Петушинском районе.Год назад в ней оставалось не больше двух десятков домов, в основном дачников. Одна из местных жительниц нам тогда рассказала, что на самом деле в Новинках родилась мать Александра.«Живут в квартире, как в бункере»Семья Александра Сырского — родители и брат — давно перебралась во Владимир. И после новости о назначении Александра, оказалась в центре внимания СМИ. Пожилые мать с отцом сначала «забаррикадировались» в квартире, а потом, со слов соседей, и вовсе уехали в неизвестном направлении...Спустя год попасть в дом четы Сырских оказалось проще. Удалось зайти вместе с соседкой с восьмого этажа, которая немного поведала о том, где и как живут пенсионеры. Женщина сказала, что слух о переезде пожилой пары был пущен специально для того, чтобы отогнать «назойливых журналистов».Как выяснилось, они по-прежнему живут в той квартире, как в бункере, никому не открывают двери. Собеседница очень просила не пытаться до них добраться и оставить в покое, ведь, с её слов, родители не должны отвечать за поступки взрослого сына.На этаже спустя год стоит та же тяжёлая железная дверь. Вышедший на дверной звонок сосед также был не рад узнать, что его потревожили сотрудники СМИ.«Да всё нормально у нас. У нас всё нормально. Вы бы занимались другим, лучше бы СВО освещали, а не их трогали», — после этого дверь тамбура на 14 этаже захлопнулась.«Людмилу храм лечит»До того, как на пожилую чету Сырских свалилась неожиданная слава, 83-летняя Людмила Сырская ходила на лыжах, хвасталась с соцсетях урожаем грибов, с удовольствием проводила время на даче и пела в церковном хоре Свято-Казанского храма.Во владимирском Свято-Казанском храме на наши вопросы отвечали чуть охотнее. Правда, местный помощник признался, что плохо помнит семью Сырских и посоветовал обратиться в церковную лавку.Послушница, продававшая свечи, очень тепло отзывалась о Людмиле. С её слов, пенсионерка «ещё живчик» и кажется моложе своего возраста. Однако из-за стресса женщина заметно исхудала за год, ухудшилось и психологическое здоровье отца генерала.Про старшего сына Людмила ни с кем не разговаривает, дабы избежать проблем. Также собеседница рассказала, что чета Сырских никуда не уезжала.«Отец, говорят, чуть не помешался, мама тоже испытывает очень сильный стресс. Хорошо, её вот храм лечит, она спасается этим, — с грустью говорит женщина. — А так работает на даче, особо не скрываются. Злые языки, конечно, мучают. Что там... Ненавидеть её за это? Взрослые же дети. У него (Александра, — прим. авт.) есть брат. Он раньше приходил в храм, а сейчас вот не ходит».