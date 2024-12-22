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Едут по трассе два ГАИшника, смотрят прямо на дороге дохлый осел валяется. Остановились, затащили его на заднее сиденье, чтобы никто на него не наехал и в аварию не попал. Едут дальше. Смотрят поп стоит на дороге голосует. Думают, давай возьмем, заодно и приколемся на батюшкой. Залез поп на заднее сиденье, видит осел дохлый лежит, ну он у ментов и спрашивает: - Куда отроки осла везете? - Да вот, батюшка везем его в Духовную Семинарию поступать уучиться. А поп не дурак говорит: "А что если по конкурсу не пройдет, так и останется в ГАИ работать?" еще анекдот!




22.12.2024

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Россия / Тема: Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Зима и Новый год – это время волшебства, когда каждый из нас стремится создать уютную атмосферу. Для российских знаменитостей это не менее важно, поэтому их дома становятся настоящими произведениями искусства.
Зима и Новый год – это время волшебства, когда каждый из нас стремится создать уютную атмосферу. Для российских знаменитостей это не менее важно, поэтому их дома становятся настоящими произведениями искусства.



В этом году звезды шоу-бизнеса проявили креативность и индивидуальность в оформлении своих новогодних елок. Каждый праздничный интерьер рассказывает свою уникальную историю.

Лариса Долина

Лариса Долина вместе с внучкой Александрой украсила свою новогоднюю елку в загородном доме. Певица делится, что традиция наряжать елку у нее начинается с 1 декабря.

"Я всегда покупаю и наряжаю ее в этот день", — рассказала она.

Елка украшена игрушками, которые Лариса собирала на протяжении многих лет, а также теми, что сделаны руками ее внучки. Для артистки такие воспоминания очень важны, ведь они создают особую атмосферу праздника. Долина уверена, что лучший декор — это то, что вызывает радость и ностальгию.

Филипп Киркоров

Поп-король предпочел более классический подход и выбрал елку в стиле 70-х годов. Он пригласил профессиональных декораторов, которые привезли не только само дерево, но и множество украшений.

"Мне нарядили праздничную живую елку — прямо как из детства с дождиком серебряным", — рассказал Киркоров.

Это украшение символизирует для него надежду на лучшее в наступающем году. Филипп отметил, что наряжали елку всей семьей, включая детей и папу. Аромат хвои наполнил дом, создавая атмосферу тепла и уюта.

Ольга Орлова

Певица взялась за оформление своего загородного дома сама. Она украсила его множеством венков, гирлянд и даже светящихся фигур животных.

"Елка выше трех метров, и я старалась сделать ее в "девчачьем" стиле", — поделилась певица. Нежные розовые банты и игрушки гармонично сочетаются с серебряными и бирюзовыми акцентами. Ольга уделила особое внимание деталям, ведь для нее было важно создать сказочную атмосферу для маленькой дочери Ани.

Ксения Бородина

Экс-ведущая шоу "Дом-2" решила сделать акцент на минимализме и стиле. Декораторы привезли ей стильную елку с огромными шарами и свечами.

"Я выбрала два цвета для украшений — красный и белый", — отметила Ксения. Внизу расположены большие шары, а выше — меньшие. Вместо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки под елкой у Ксении поселились милые медведи, что добавляет оригинальности ее новогоднему оформлению.

Лера Кудрявцева

Телеведущая украсила свою елку необычными шарами с бахромой. Такой оригинальный подход сразу привлекает внимание гостей. Елка телеведущей также украшена ветками в инее, что делает ее поистине волшебной. Лера уверена, что такие детали делают праздник более ярким и запоминающимся.

Андрей Григорьев-Апполонов

"Рыжий из Иванушек" выбрал винтажный стиль для своей новогодней елки. Он украсил ее игрушками с историей: многие из них были подарены поклонниками на концертах группы "Иванушки International". У Андрея есть даже ватные украшения, которые передаются в его семье из поколения в поколение. Он не использует дождик из-за кота, который может его съесть, так что украшение дерева стало еще более осмысленным.

Андрей Малахов

Шоумен также не остался в стороне от новогоднего оформления. Его елка поражает своим великолепием и ценой. Дорогие игрушки и эксклюзивные украшения делают ее настоящим произведением искусства. Малахов уделяет внимание каждой детали, чтобы создать атмосферу роскоши и праздника.

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