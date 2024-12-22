владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Военнослужащий из Собинского района погиб в зоне СВО
- 80 человек погибли в результате пожаров во Владимирской области
- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию
- Актрисе Владимирского академического театра драмы присудили премию за яркие роли
- Жителя Вязников судили за попытку вступить в Вооруженные силы Украины
- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей
- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?
- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?
- Таиланд согласился стать страной - партнером БРИКС
- Водитель протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег свою машину

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Фильм не может быть высокохудожественным, кассовым и американским одновременно. еще анекдот!




22.12.2024

Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой

Россия / Тема: Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Ночью Янис Тимма был найден мертвым.
Ночью Янис Тимма был найден мертвым.



Безжизненное тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, было найдено в московском хостеле. СМИ сообщили, что спортсмен, вероятно, свел счеты с жизнью. Рядом с домом, где расположен хостел, находятся машины правоохранительных органов и специализированной службы перевозки. Детали происшествия выясняют.

В октябре Седокова приняла решение развестись с Тиммой. Несмотря на четырехлетний брак, их отношения всегда напоминали вулкан. Еще летом пара планировала расстаться, но позже они снова воссоединились. Осенью Анна поставила точку, но спортсмен не был согласен с ее выбором.

Янис пытался вернуть любимую, но безуспешно. 9 декабря пару развели без скандала и раздела имущества. Экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, Тимма даже сходил на утренник в детском саду к сыну Анны Гектору. По словам очевидцев, мужчина крепко обнимал мальчика. Фанаты все еще надеялись на примирение пары.

16 декабря Анна Седокова отметила свое 42-летие. Бывший муж тепло поздравил артистку, а к утру пришло сообщение о его кончине.

Одной из первых на известие о смерти Тиммы отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева.

"От этой новости я реально в шоке", – заявила звезда шоу "Секрет на миллион".

Позже Кудрявцева добавила, что не перестает думать о произошедшем.

"Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила.

32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем?

У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?", – написала телеведущая.

Анна Седокова пока никак не прокомментировала это происшествие.

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
22.12.2024 Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой
22.12.2024 Появились страшные подробности смерти экс-супруга Анны Седоковой
22.12.2024 Бледанс сочла "шикарным подарком к Новому году" самоубийство бывшего мужа Седоковой
22.12.2024 "Я жила в аду": узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением
22.12.2024 Звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко освоила новую профессию
22.12.2024 Алсу отменила запланированный в Москве концерт: причина серьезная
22.12.2024 Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
22.12.2024 Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно
22.12.2024 Яна Абрамова заметили в объятиях подруги Алсу
22.12.2024 Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса
22.12.2024 Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова
22.12.2024 40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского
22.12.2024 В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора
22.12.2024 Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине
22.12.2024 5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу
22.12.2024 В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины
22.12.2024 Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома
22.12.2024 Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой
21.12.2024 Крупнейшие банки поднимают ставки по вкладам
21.12.2024 Аномальные холода ожидаются в ряде регионов России
21.12.2024 В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом
21.12.2024 Банк России сохранил ставку на уровне 21%
16.12.2024 Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес
16.12.2024 Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши
16.12.2024 Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о новом возлюбленном разведенной Алсу
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх