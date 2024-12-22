Ребра в медово-соевом соусе – это классика кулинарии, знакомая многим по всему миру. Однако, если вы хотите добавить в блюдо новый и необычный вкус, попробуйте использовать манго в качестве одного из ингредиентов маринада.

Ребра в медово-соевом соусе – это классика кулинарии, знакомая многим по всему миру. Однако, если вы хотите добавить в блюдо новый и необычный вкус, попробуйте использовать манго в качестве одного из ингредиентов маринада.Мы провели эксперимент, добавив этот тропический фрукт в рецепт, и результат нас приятно удивил. Манго не только придает мясу сладковатый оттенок, но и делает его невероятно сочным.Ингредиенты на 2-3 порции:• Свиные ребра — 800 г• Твердое манго — 100 г• Мед — 50 г• Салатный микс — 100 г• Томаты черри — 50 г• Копченая паприка — 2 г• Сушеный чеснок — 2 г• Соевый соус — 20 г• Красная паприка — 2 г• Луковый порошок — 2 г• Копченая соль — 2 гПриготовление:Шаг 1: Начните с подготовки маринада. Очистите манго от кожуры и нарежьте его на небольшие кусочки. Используйте твердое манго, чтобы оно лучше сохраняло форму в процессе приготовления.Шаг 2: Поместите нарезанное манго в блендер. Добавьте туда мед, соевый соус и все специи: копченую паприку, сушеный чеснок, красную паприку, луковый порошок и копчёную соль. Измельчите все ингредиенты до получения однородной массы.Шаг 3: Залейте получившуюся смесь на свиные ребра. Если вы используете замороженные ребра, обязательно предварительно разморозьте их. Оставьте мясо мариноваться на несколько часов, чтобы оно пропиталось всеми ароматами.Шаг 4: Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите замаринованные рёбра на противень, предварительно застеленный пергаментом. Запекайте их в духовке около 20 минут, чтобы они стали золотистыми и аппетитными.Шаг 5: Пока ребра запекаются, приготовьте свежий салат. Вымойте помидоры черри и салатный микс, просушите их. Разрежьте помидоры пополам и смешайте с зеленью.Шаг 6: При подаче выложите ребра на подушку из свежего салата и томатов. Это не только красиво, но и добавляет ярких вкусовых акцентов к блюду.