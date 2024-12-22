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22.12.2024

Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса

Россия / Тема: Продюсер раскрыл причину развода Седоковой и Яниса / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Анна Седокова и Тимма Янис поженились четыре года назад.
Анна Седокова и Тимма Янис поженились четыре года назад.



Экс-супруг Анны Седоковой Тимма Янис свел счеты с жизнью ночью 17 декабря. Его тело было обнаружено в хостеле, где спортсмен проживал в последнее время.

Певица призналась, что после развода ее экс-супруг стал буквально одержимым идеей восстановить отношения. Однако, предположительно, из-за того, что ему не удалось поздравить Седокову с 42-м днем рождения 16 декабря, он решил уйти из жизни.

Российский продюсер Сергей Дворцов раскрыл причину распада отношений между Седоковой и Тиммой. По его мнению, к разрыву привели многочисленные измены со стороны спортсмена.

Дворцов рассказал, что Тимма неоднократно изменял своей жене. Анна долгое время терпела эти предательства, пока наконец не решилась подать на развод. Продюсер также упомянул, что, несмотря на неверность, Янис искренне любил свою супругу. Развод стал для него серьезным ударом.

После известия о гибели бывшего супруга Седокова оказалась в больнице с нервным срывом. Певица не отвечает на звонки и отказывается общаться с прессой.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Их брак был полон страстей и конфликтов. За последний год пара неоднократно задумывалась о разводе, который состоялся в начале декабря. Однако Тимма так и не смог принять потерю любимой женщины.

Напомним, ради Седоковой, которая старше него на 10 лет, Тимма оставил свою семью, где растет сын. У Яниса напряженные отношения с первой супругой из-за задолженности по алиментам. Однако к детям Анны он относился как к своим собственным.

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