Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь в режиме видеосвязи.

Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь в режиме видеосвязи.Этот транспортный объект призван обеспечить комфортный выход к Крымскому мосту. Его открытие также позволит сократить время пути при проездках из Краснодарского края до Крыма."Он (транспортный объект. – Прим. ред.) соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", – обратил внимание президент.Протяженность новой дороги составит 118,6 километра. На дальнем подходе к Крымскому мосту будут действовать четыре полосы движения без светофорного регулирования. Проехать по ним можно будет со скоростью 90 километров в час.Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, президент также призвал уничтожить массовые заторы на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон. По его словам, необходимо обеспечить проезд к Черному морю в Сочи, потому что машины стоят в пробках часами. Такая ситуация сложилась после проведения Олимпийских игр, напомнил Путин.