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22.12.2024

С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой

Россия / Тема: С днем рождения, Аня: обнародовано последнее фото наложившего на себя руки мужа Седоковой / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Чемпион Латвии по баскетболу Янис Тимма развелся с Анной Седоковой в начале декабря 2024 года. Но чувства к сексуальной певице спортсмен сохранил. И даже поздравил ее с днем рождения. 16 декабря он опубликовал в соцсетях нежное видео, после чего спустился в подъезд и наложил на себя руки...
Чемпион Латвии по баскетболу Янис Тимма развелся с Анной Седоковой в начале декабря 2024 года. Но чувства к сексуальной певице спортсмен сохранил. И даже поздравил ее с днем рождения. 16 декабря он опубликовал в соцсетях нежное видео, после чего спустился в подъезд и наложил на себя руки...



32-летний баскетболист сопроводил свой последний прижизненный трогательный ролик с участием Анны Седоковой и сына Гектора признанием в любви и сердечком. Как оказалось, это был прощальный привет Яниса – через несколько часов он свел счеты с жизнью. И навсегда остался молодым и красивым...

Тело баскетболиста обнаружили в центре Москвы на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле, куда он заехал накануне своей кончины. Рядом с покойным лежал смартфон, а на заставке его была фраза "Позвоните Анне". И номер телефона звезды.

Почему Янис решил покончить с собой, что происходило в его голове – мы этого уже никогда не узнаем.
Известно лишь, что Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал эмоций. В социальных сетях появлялись посты и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал суицидальные мысли. В итоге они, к сожалению, стали ужасной реальностью.

Столь страшного "подарка" на свое 42-летие Анна Седокова точно не забудет никогда. С днем рождения, Аня!..

Напомним, латвийский баскетболист "Химок" Янис Тимма, игравший на позиции легкого форварда, был третьим мужем Анны Седоковой. Пара заключили брак 6 сентября 2020-го, а продлился он четыре года. В распоряжении "Дни.ру" есть последнее совместное фото Яниса и Анны. Оно было сделано незадолго до развода на светской вечеринке в ресторане высотки на Баррикадной.

По предварительным данным, тело Яниса Тиммы может быть отправлено на его родину в Латвию, в город Краслава, что на берегу Даугавы. Там, видимо, и похоронят не пережившего развода с Анной Седоковой спортсмена. У него остались сын от первой жены...

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