С жительницы Удмуртии списали деньги за долги другого человека. Оказалось, у нее есть «двойник», проживающий в 33-м регионе, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В

С жительницы Удмуртии списали деньги за долги другого человека. Оказалось, у нее есть «двойник», проживающий в 33-м регионе, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В результате проверки выяснилось, что у обратившейся и настоящего должника совпадают имя, фамилия, отчество и дата рождения. Из-за этого судебные приставы Александровского района по ошибке взыскали деньги не с того банковского счета.