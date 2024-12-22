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22.12.2024

Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова

Россия / Тема: Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Филипп Киркоров публично оскорбил Анастасию Ивлееву.
Филипп Киркоров публично оскорбил Анастасию Ивлееву.



Настя Ивлеева и Филипп Киркоров прекратили свою многолетнюю дружбу после "голой вечеринки", которая была организована Ивлеевой в декабре предыдущего года. Этот инцидент вызвал широкий резонанс среди общественности и оказал влияние на многих участников мероприятия, включая самого Киркорова. После вечеринки певец столкнулся с серьезными обвинениями и осуждением со стороны общества, что вынудило его временно прекратить свои концертные выступления.

Спустя почти год после произошедшего, поп-король, ранее утверждавший, что он посетил мероприятие лишь на короткое время для того, чтобы выразить поддержку подруге, но при этом был совершенно не осведомлен о характере вечеринки, публично выразил свое недовольство и потребовал извинений от Ивлеевой. Певец заявил, что именно он стал наиболее пострадавшей стороной в этой ситуации.

В ответ на обвинения Киркорова, Ивлеева опубликовала в своем блоге фотографию серег в виде крыс, тем самым прозрачно намекнув, что такой аксессуар мог бы подойти певцу. Это вызвало резкую реакцию Филиппа, который назвал ведущую "крысой". Однако Ивлеева нашла способ остроумно парировать данное оскорбление.

После всех этих событий практически единственным человеком из мира шоу-бизнеса, кто продолжает сохранять теплые отношения с Ивлеевой, остался Прохор Шаляпин. Журналисты поинтересовались мнением артиста относительно конфликта между Киркоровым и Ивлеевой. Прохор вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова и встал на защиту своей подруги.

"Я с Настей хорошо дружу, а всем остальным ничего хорошего не желаю", — прокомментировал ситуацию Прохор.

Напомним, ранее Шаляпин заявил, что хотел бы иметь детей от Анастасии Волочковой. Однако артист хотел бы проживать отдельно от своих отпрысков и лишь иногда проводить с ними время.

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