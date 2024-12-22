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22.12.2024

Успенская до сих пор не выплатила судебный долг Киркорову

Россия / Тема: Успенская до сих пор не выплатила судебный долг Киркорову / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Любовь Успенская должна Филиппу Киркорову 70 тысяч рублей.
Любовь Успенская должна Филиппу Киркорову 70 тысяч рублей.



В этом году между 70-летней Людмилой Успенской и 57-летним Филиппом Киркоровым разгорелся судебный конфликт. Началось все из-за нелестных высказываний Успенской в адрес поп-короля в интервью журналистке Алене Блин. Киркоров не стал таить обиду, а подал на коллегу заявление в суд.

Позже исполнитель хита "Зайка моя" в беседе со СМИ оскорбил Успенскую, назвав "попрошайкой". Тогда уже не стерпела "королева шансона". Она подала ответный судебный иск на Филиппа Бедросовича. Несколько месяцев назад оба дела были завершены.

Суд постановил, что Успенская должна выплатить Киркорову 70 тысяч рублей за поругание чести, а сам певец обязан компенсировать Любови Залмановне на 20 тысяч больше. Однако недавно адвокат Филиппа Бедросовича, Александр Добровинский, сообщил, что Успенская до сих пор не перевела деньги его клиенту, то есть не выплатила судебный долг.

Правозащитник отметил, что пока певица не осуществит платеж, дело будет находиться у судебного пристава, затем возможен арест имущества, которое пристав сочтет необходимым.

Адвокат Успенской Елена Сенина пояснила журналистам, что вопрос будет решен в соответствии с законом. Она добавила, что некоторые люди судятся просто ради процесса и привлечения внимания публики. Сенина заверила, что у Успенской все в порядке и что решение суда будет исполнено, когда это станет обязательным по закону.

Она также упомянула о том, что в случае необходимости деньги будут сняты приставами со счета. В завершение представитель Успенской выразила недоумение по поводу того, не надоело ли Киркорову позориться, упомянув о поданной апелляционной жалобе в Мосгорсуд.

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