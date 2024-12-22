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22.12.2024

В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины

Россия / Тема: В Центре Рошаля в Красногорске обсудилиразвитие телемедицины / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

В Детском клиническом центре им. Рошаля в Красногорске состоялся круглый стол, посвященный развитию телемедицины. На мероприятии выступили губернатор Московской области Андрея Воробьева, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также врачи из нескольких регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
В Детском клиническом центре им. Рошаля в Красногорске состоялся круглый стол, посвященный развитию телемедицины. На мероприятии выступили губернатор Московской области Андрея Воробьева, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также врачи из нескольких регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



"Телемедицина – еще одна современная практика, которая используется во всем мире. Сегодня она применяется и здесь, в Детском клиническом центре, и в других клиниках Московской области. У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена ковида. Они касаются приказа, позволяющего закрывать больничный дистанционно", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Телемедицина активно внедряется в Московской области. В 2023 году врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций, а за 11 месяцев 2024 года — 1,5 млн консультаций. Подмосковье предлагает продлить действие приказа, позволяющего дистанционно закрывать больничные, и расширить эту практику на другие категории заболеваний, такие как гипертония, онкология и травмы. Как ожидается, это позволит сократить очередь в поликлиниках и уменьшить нагрузку на медучреждения.

Среди других предложений — возможность продлевать рецепты, направлять пациентов на обследования и завершать первый этап диспансеризации через телемедицинские консультации. По оценке властей Подмосковья, это переведет около 2–2,5 млн посещений в онлайн-формат, что сделает медпомощь доступнее.

В свою очередь зампред правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что развитие телемедицины — важный шаг для всей системы здравоохранения, направленный на обеспечение доступности и качества.

"За последние 5 лет количество телемедицинских консультаций в стране возросло в 11 раз. Это не просто постановка диагноза, сиюминутное оказание помощи, но и практическое обучение, обмен опытом. Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе данного медицинского центра. Договорились об определенных подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую нам поручено президентом создать к 2030 году", – сказала Татьяна Голикова.

Напомним, что с момента открытия в августе 2024 года Центр Рошаля в Красногорске стал координатором детской медицины Московской области. За это время было проведено 5,5 тысяч телемедицинских консультаций и выполнено 2,5 тысячи операций. По мнению Татьяны Голиковой, в этом детском медицинском учреждении "развивают все новое и, самое главное, предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения".

"Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций – это серьезный результат по спасению жизни детей. Фактически он взял на себя координацию всей детской помощи в субъекте", – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Центр оснащен передовым оборудованием, включая роботизированные хирургические системы Senhance и Excellent, аппараты для гемодиафильтрации и цифровой лапароскопии. Отделение реанимации оснащено приборами ИВЛ "Хирана", которые автоматически адаптируются к изменениям состояния ребенка. Новые методы оказания медицинской помощи в Московской области внедряются в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

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