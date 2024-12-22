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22.12.2024

В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора

Россия / Тема: В Московской области запустили новый сервис по вывозу строительного мусора / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через мобильное приложение Добродел. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
Жители Подмосковья теперь могут оформить заявку на вывоз строительных отходов онлайн через мобильное приложение "Добродел". Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.



Цифровой сервис, о котором идет речь, предназначен для
физических лиц, добавили в подмосковном ведомстве. Он запущен в соответствии с
задачами нацпроекта «Цифровая экономика».

По словам министра государственного управления,
информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник, новая функция
упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков по всему региону.

«Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать
буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно
отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой
вклад в защиту окружающей среды», – отметила Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение
«Добродел» до последней версии, заполнить онлайн-форму и при желании добавить
комментарий и фото отходов. Это поможет уточнить объём работ и стоимость. Стоит
отметить, что услуга вывоза строительного мусора в Подмосковье предоставляется
на платной основе.

Как ожидается, новый сервис упростит для жителей Подмосковья
процесс подачи заявки на вывоз строительных отходов. Новая онлайн-услуга также
поспособствует обращению только к легальным перевозчикам.

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