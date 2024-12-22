Традиционный праздник «Святки в Суздале» пройдет 7 января в 12 часов в Музее деревянного зодчества. Об этом сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Посетителей ждут

Традиционный праздник «Святки в Суздале» пройдет 7 января в 12 часов в Музее деревянного зодчества. Об этом сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Посетителей ждут колядование и другие старинные обряды, рождественский вертеп, хороводы, игры, зимние забавы и песнопения. На «Святках в Суздале» выступят народные коллективы с тематической музыкой. Ковровский детский ансамбль «Надея» представит народные песни Владимирской земли,