Отапливаемый надземный переход открыли во владимирской Городской клинической больнице №5. Как сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области, на строительство из областного бюджета

Отапливаемый надземный переход открыли во владимирской Городской клинической больнице №5. Как сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области, на строительство из областного бюджета было выделено 45 млн рублей. В Городской больнице находятся стационар на 436 круглосуточных коек, множество вспомогательных кабинетов, диагностических отделений и пищеблок, расположенный в отдельном здании. Медперсоналу и пациентам было неудобно перемещаться из корпуса в