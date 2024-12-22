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22.12.2024

Я жила в аду: узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением

Россия / Тема: Я жила в аду: узнавшая про самоубийство бывшего мужа Седокова выступила с заявлением / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Тиммы Яниса не стало минувшей ночью.
Тиммы Яниса не стало минувшей ночью.



Анна Седокова вышла замуж за Тимму Яниса 4 года назад. Их отношения были полны страсти и напоминали бурю. Пара постоянно то сходилась, то расходилась. Ради Анны Тимма бросил первую жену с ребенком, а не так давно переехал жить в Москву.

Сегодня стало известно о смерти 32-летнего баскетболиста. По сообщениям СМИ, он добровольно ушел из жизни. Что стало причиной этому, неизвестно, но в ближнем кругу артистки поговаривают, что спортсмен тяжело переживал развод с супругой.
Тело Яниса нашли в подъезде хостела, где он снимал комнату. Его обнаружил сосед, спустя 15 минут после остановки дыхания. На место оперативно прибыла карета скорой помощи, но они лишь констатировали смерть.

Еще вчера Анна Седокова отметила свое 42-летие. Тимма душевно поздравил ее в соцсетях, опубликовав видеоролик. По одной из версий, экс-супруг накануне смерти стремился увидеться с Седоковой, но не смог, после чего решил свести счеты с жизнью.

Для Анны уход супруга стал сильным шоком. Артистка выступила с заявлением и попросила поберечь ее маленького сына Гектора от всего этого. Певица написала в своем блоге, что никогда не понимала, как люди в такой ситуации могут выходить в Сеть и снимать видео, но вынуждена просить об этом публично.

"У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации, пожалуйста", — взмолилась Анна в видеообращении.

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