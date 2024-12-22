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Ралли Париж-Дакар. Едет японец, впереди крутой поворот, он сбрасывает скорость со 100 до 40 км/ч и плавно вписывается в поворот. Едет Англичанин, впереди тот же поворот, сбрасывает скорость со 150 до 70 км/ч и проезжает поворот. Едет Американец, впереди поворот, не сбрасывая скорости 150 км/ч пролетает поворот. Едет русский, впереди крутой поворот, скорость 300 км/ч, он разгоняется до 400 км/ч и прокладывает новую дорогу. еще анекдот!




22.12.2024

Звезда сериала Возвращение Мухтара Оксана Сташенко освоила новую профессию

Россия / Тема: Звезда сериала Возвращение Мухтара Оксана Сташенко освоила новую профессию / (обновлено: ) Источник: www.dni.ru

Декабрь – время сказки, чудес и праздника. Лучшие фильмы для всей семьи, традиционно, выходят именно в это время. Картина Оксаны Сташенко, которая будет идти в кино с 17 декабря, так и называется Новогоднее чудо. Любимая страной актриса из сериала Возвращение Мухтара дебютирует как режиссер полнометражной ленты. О том, каково ей было оказаться по другую сторону камеры, она рассказала корреспонденту Дни.ру.
Декабрь – время сказки, чудес и праздника. Лучшие фильмы для всей семьи, традиционно, выходят именно в это время. Картина Оксаны Сташенко, которая будет идти в кино с 17 декабря, так и называется "Новогоднее чудо". Любимая страной актриса из сериала "Возвращение Мухтара" дебютирует как режиссер полнометражной ленты. О том, каково ей было оказаться по другую сторону камеры, она рассказала корреспонденту "Дни.ру".



"Я сняла уже две короткометражные картины и думала снимать еще одну историю, – говорит Сташенко. – Но короткометражные фильмы хороши только для фестивалей, а хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели наше доброе кино. Да и оператор Мария Соловьева, которая снимала первые две мои ленты, заверила меня, что новая история тянет на полный метр".

Сташенко боялась, что не осилит, не поднимет такую махину. Но Соловьева заверила, что все сложится хорошо. Так и вышло. "Я начинала снимать фильм только на свои деньги, – признается Сташенко. – Играла в огромном количестве антрепризных спектаклей на выезде, истязала свой организм, чтобы заработать на фильм. А потом случилось чудо – про мои съемки узнал человек, который никакого отношения к искусству не имеет, и решил мне помочь. В итоге, как настоящий меценат, он дал мне деньги на часть фильма".

Сташенко считает, что режиссерский опыт ей помог в любимой ею профессии.

"Побывав по ту сторону кадра, я обогатилась, как актриса, – уверяет Оксана. – Это меня насытило дополнительными опциями. И когда снималась сейчас в сериале "Женщина без опыта" для канала "Домашнего", я к своему присутствию в кадре уже относилась иначе".

Оксана уверяет, что на съемочной площадке царила почти семейная атмосфера. "Я позволила актерам, которые у меня играли, оставить какие-то импровизационные моменты, – улыбается она – Например, на экране будет несколько фраз от Лизы Арзамасовой, которые она придумала прямо в кадре, но они очень точно легли в историю".

Кстати, история писалась под конкретных актеров. "Я знала, как они сыграют, как и с какой интонацией скажут ту или иную фразу, – пояснила Сташенко. – А сама я появлюсь в кадре в небольшом эпизоде".

В новогодней истории, придуманной и воплощенной Оксаной Сташенко, зрители увидят Эммануила Виторгана, Юрия Чернова, Арсена Мукенди, Алесу Качер, Евгению Лютую, Евгения Банифатова, Максима Колосова и даже сына покойного Бориса Грачевского – Филиппа Грачевского.

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