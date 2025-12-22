Нашёл наркоман цветик-семицветик. Отрывает первый листок:
- Хочу, чтобы меня поколбаcило.
Его колбасит по чёрному.
Отрывает второй:
- Хочу, чтоб меня не колбасило.Хватит, наколбасился.
Колбасить перестаёт.
Отрывает третий:
- Хочу, чтоб меня потягало.
Его начинает тягать.
Отрывает четвёртый:
- Хочу, чтоб меня не тягало.Натягался на славу уже!
Отрывает пятый:
- Хочу чтоб меня покидало.
Отрывает шестой:
- Хочу чтоб меня перестало кидать!
Его соответственно не кидает уже.
Вдруг он видит маленького мальчика в инвалидной коляске со сказки, и проснулась в нём сердобольная сторона его души. Говорит, один лепесток остался, я его отдам этому нещасному человечку и отрывает седьмой листок:
- Хочу чтоб его колбасило, кидало и тягало!!!
