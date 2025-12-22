Владимирский областной суд вынес приговор 19-летней жительнице Коврова. Её признали виновной в убийстве своего годовалого сына, совершённом с особой жестокостью, а также в жестоком

Владимирский областной суд вынес приговор 19-летней жительнице Коврова. Её признали виновной в убийстве своего годовалого сына, совершённом с особой жестокостью, а также в жестоком обращении с ребёнком, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. Суд установил, что в период с июля по сентябрь 2024 года женщина на длительное время оставляла младенца одного без еды и воды