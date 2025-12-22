Во Владимире 20 декабря в Центральном парке впервые прошла благотворительная ёлка «Зажги по-доброму!», собравшая детей на праздничное мероприятие. Акция, организованная отделением

Во Владимире 20 декабря в Центральном парке впервые прошла благотворительная ёлка «Зажги по-доброму!», собравшая детей на праздничное мероприятие. Акция, организованная отделением «Владимирские дети-ангелы», была направлена на сбор средств для детей-инвалидов. Об этом рассказали в администрации города. Гостей праздника ждали увлекательные мастер-классы, благотворительная ярмарка уникальных изделий, весёлый хоровод и долгожданная встреча с Дедом Морозом. Дети также