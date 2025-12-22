К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину обратились жители Меленковского муниципального округа с просьбой помочь обновить интерьер в сельских Домах культуры.

К депутату Госдумы РФ Игорю Игошину обратились жители Меленковского муниципального округа с просьбой помочь обновить интерьер в сельских Домах культуры. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Депутат с удовольствием выполнил наказ избирателей, и вот в преддверии Нового года в зрительных залах сразу четырёх ДК появились удобные велюровые кресла. Мебель обновили в Домах культуры населённых пунктов Дмитриевы Горы, М. Санчура, Усада и Лехтово.Как отметил Игорь Игошин, сельчане уже по достоинству оценили новшества, ведь преображение очагов культуры имеет для местных жителей большое значение. Теперь люди смогут проводить свой досуг с большим комфортом и получат хорошее настроение от каждого мероприятия, проводимого в ДК.«Я рад, что смог внести вклад в развитие культурной инфраструктуры сельской местности. А самое главное, что порадовал селян быстрым решением поставленных ими задач. Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.