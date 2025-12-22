Спасательный отряд города Коврова пополнил свой автопарк новым полноприводным автомобилем УАЗ, специально предназначенным для тушения ландшафтных пожаров. Его поставка прошла в рамках

Спасательный отряд города Коврова пополнил свой автопарк новым полноприводным автомобилем УАЗ, специально предназначенным для тушения ландшафтных пожаров. Его поставка прошла в рамках госпрограммы по обеспечению безопасности населения Владимирской области. Об этом поделились в администрации города Коврова. Этот УАЗ оснащен 200-литровым резервуаром для воды, что позволяет оперативно начать борьбу с огнем до прибытия основной пожарной техники.