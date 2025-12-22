Назначение Васенина требовало согласования с федеральным Минфином.

Во Владимире Максим Васенин, ранее занимавший пост и.о. министра финансов региона, теперь официально возглавит ведомство. Он принял руководство в начале 2025 года после ухода Вячеслава Кузина. Об этом сообщаютНазначение Васенина требовало согласования с федеральным Минфином. Максим Васенин обладает значительным опытом в финансовой сфере: он окончил МГУ по специальности «математические методы анализа экономики», а с 2009 года возглавлял комитет по бюджетной и налоговой политике в Законодательном собрании, где активно участвовал в формировании бюджета региона. В 2018 году он наяал работать в министерстве финансов.Отметим, что на сайте ведомства он до сих пор числится в должности временно исполняющего обязанности министра.