В Коврове Владимирской области вынесли приговор матери, убившей своего годовалого сына. Об этом рассказали в .20-летнюю девушку лишили свободы на 16 лет. Отбывать наказание она будет в колонии строго режима. Также осужденная обязана выплатить 1,5 млн рублей компенсации отцу убитого мальчика. В правах на старшего ребенка она теперь ограничена.Напомним, что Молодая женщина, недавно расставшаяся с сожителем, начала испытывать патологическую неприязнь к их общему сыну.