Ночью 23 декабря во Владимирской области температура резко упадёт – на 11–13 °C по сравнению с предыдущей ночью. Одновременно возможны снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с. Об этом предупредили в администрации города. В горадминистрации призывают: На улице: Одевайтесь по погоде, используйте многослойную одежду, защищайте открытые участки тела. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать переохлаждения