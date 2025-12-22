Консерватория. Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Среди молодых людей маячит дяденька в возрасте. До него доходит очередь, заходит он в экзаменационный зал и комиссия его спрашивает, чем он собственно занимается. Ну дядя в ответ:
- Понимаете, я мелодии пропукиваю.
- То есть как?
- Ну вот так вот... - и пропукивает им чистенько так мелодию со всеми акцентами, чистенько синтонировал.
Комиссия в шоке.
- А Вы с листа ноты читаете?
- Читаю.
- А как насчет большой формы?
- Запросто.
Дают ему партитуру. Он пробегает глазами, потом все также безошибочно пропукивает. Комиссия в полном отпаде уходит посовещаться. Через некоторое время возвращаются и говорят:
- Мы, наверное, Вас возьмем. Только если Вы нам полифонию исполните.
Дядька:
