О смерти матери ребенка никто не знал.

Фрунзенский районный суд Владимира встал на сторону прокуратуры и обязал государство выплатить ребенку-сироте пенсию по потере кормильца за несколько лет. История началась в апреле 2025 года, когда опекун узнала о смерти биологической матери своего подопечного еще в 2021 году. Женщина сразу обратилась в Социальный фонд, чтобы оформить положенную пенсию с даты смерти матери.Как , фонд назначил выплату лишь с апреля 2024 года, отказав в пересчете за предыдущие три года. При этом выяснилось, что братья-близнецы этого же ребенка, живущие в другой семье, такую пенсию получают с 2022 года.Прокуратура доказала в суде, что опекун действительно не знала о смерти матери до весны 2025 года. Суд согласился и постановил назначить ребенку пенсию в полном объеме, начиная с 2021 года. Теперь все трое детей будут получать выплаты на законных основаниях. Контроль за исполнением решения остается за городской прокуратурой.