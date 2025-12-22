Бдительность сотрудников помогла избежать потенциальной угрозы в Александровском городском суде.

Во Владимирской области судебные приставы вновь доказали: безопасность в зданиях судов — их главный приоритет. На этот раз бдительность сотрудников помогла избежать потенциальной угрозы в Александровском городском суде.Во время планового обхода территории Александровского городского суда приставы заметили бесхозную сумку. Ситуация требовала мгновенной реакции: любой неопознанный предмет в общественном месте может представлять опасность.Сотрудники четко по инструкции: доложили о находке председателю суда, организовали эвакуацию посетителей и работников здания, провели все необходимые проверочные мероприятия.После проверки здание суда вернулось к обычной работе. Благодаря профессиональным действиям судебных приставов удалось: избежать потенциальной угрозы; не допустить чрезвычайного происшествия; сохранить рабочий режим учреждения.