19-летний водитель автомобиля Ford потерял управление.

В минувший понедельник, 15 декабря, на 106-м километре трассы М-7 в Петушинском районе произошло серьезное ДТП. Как рассказали в , около 17:50 19-летний водитель автомобиля Ford потерял управление, в результате чего машина вылетела с дороги, врезалась в опору линии электропередач и оказалась в кювете.В результате аварии пострадали три человека. Водитель Ford и 21-летний пассажир были госпитализированы. Еще один 23-летний пассажир получил травмы, но от госпитализации отказался и будет проходить амбулаторное лечение.Обстоятельства происшествия выясняются.