Во Владимире судебные приставы Фрунзенского района передали троих несовершеннолетних детей органам опеки. Такое решение принял суд — из‑за того, что мать не обеспечивала детям безопасные условия жизни и уклонялась от взаимодействия с надзорными органами.Ситуация развивалась непросто. Мать систематически избегала контактов с органами опеки и судебными приставами, дети не ходили в школу и не получали должного ухода, а условия проживания не соответствовали нормам безопасности.Власти не сразу пошли на крайние меры. Сначала они пытались урегулировать ситуацию в досудебном порядке — но все попытки оказались безрезультатны. Мать отказалась добровольно исполнить решение суда.В итоге судебные приставы Фрунзенского района передачи детей. Всё прошло в присутствии психолога и медицинских работников.Детей передали представителям органа опеки и попечительства.