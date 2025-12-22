Решение стало итогом прокурорской проверки.

Камешковский районный суд обязал местные власти привести в порядок дорогу к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Решение стало итогом прокурорской проверки.С 2014 по 2023 год администрация Камешковского района выделила 12 многодетным семьям земельные участки на улице Берёзовой в поселке имени М. Горького. Однако подъезд к наделам оказался настоящей проблемой.Автомобильная дорога местного значения, по которой можно добраться до участков, годами оставалась без твердого покрытия. В результате в межсезонье проезд становился почти невозможным. После сильных дождей путь превращался в полосу препятствий. Такие условия не просто доставляли неудобства — они ставили под угрозу безопасность дорожного движения.Прокуратура Камешковского района и пришла к выводу: власти не выполнили свои обязательства по обеспечению нормальной инфраструктуры. Прокурор направил иск в районный суд.Камешковский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Теперь местные власти обязаны привести дорогу в соответствие с действующими нормативами, обеспечить безопасное и комфортное передвижение к участкам многодетных семей.