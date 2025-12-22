19 декабря в Киржачском районе на базе отдела социальной защиты населения открылся Семейный многофункциональный центр. Это современное пространство, где семьи могут получить социальные

19 декабря в Киржачском районе на базе отдела социальной защиты населения открылся Семейный многофункциональный центр. Это современное пространство, где семьи могут получить социальные услуги в режиме «одного окна». Здесь оказывается всесторонняя помощь. Приём ведут юристы, психологи, социальные работники и другие эксперты. Сюда могут обратиться семьи участников спецоперации, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные