В Меленковском районе разрешили давнюю проблему с вывозом мусора — суд обязал местную администрацию оборудовать контейнерную площадку на сельском кладбище. Иск в суд подал прокурор после проверки соблюдения природоохранного законодательства.На кладбище в селе Архангел годами не могли наладить сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Главная причина — отсутствие нормальной контейнерной площадки. Из‑за этого мусор скапливался на территории и кладбище постепенно захламлялосьМестные власти долгое время не принимали необходимых мер, несмотря на очевидные нарушения. Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки только после вмешательства прокуратуры.Прокурор Меленковского района к администрации муниципального округа. Суд рассмотрел доводы надзорного ведомства и полностью удовлетворил требования прокурора.