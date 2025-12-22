18 декабря в посёлке им. Максима Горького состоялось открытие новой модульной врачебной амбулатории. Она возведена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»

18 декабря в посёлке им. Максима Горького состоялось открытие новой модульной врачебной амбулатории. Она возведена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее амбулатория располагалась на 1 этаже здания бывшей больницы, которое было построено в 1985 году. На втором этаже размещалась социальная служба. Капремонта там не было: меняли окна и