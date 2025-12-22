Врачи напоминают: даже такие вкусные «витаминки» нужно есть с умом.

Мандарины — неизменный символ новогодних праздников. Они не только создают праздничное настроение, но и приносят пользу: богаты витамином С, который укрепляет иммунитет, и клетчаткой, полезной для пищеварения. Однако врачи напоминают: даже такие вкусные «витаминки» нужно есть с умом.Специалисты придерживаться общей нормы потребления фруктов и овощей — 500 г в день. Это касается и мандаринов. Превышение этой нормы может привести к неприятным последствиям для здоровья.Избыток витамина С способен спровоцировать как легкую крапивницу, так и более серьезные аллергические реакции. Кроме того, большое количество витамина С создает дополнительную нагрузку на органы выделения. Людям с проблемами почек стоит быть особенно осторожными.Важно помнить, что в мандаринах содержится фруктоза. В пределах дневной нормы она безопасна, но при переедании приводит к избыточному потреблению сахара.Как любые цитрусовые, мандарины могут раздражать слизистую оболочку желудка. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ это способно спровоцировать обострение гастрита.Чтобы насладиться новогодними цитрусовыми без последствий, врачи советуют не превышать дневную норму в 500 г, есть мандарины дробно — небольшими порциями в течение дня.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .