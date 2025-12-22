Ночью 23 декабря температура воздуха опустится на 11-13 градусов.

Жителей Владимирской области предупреждают о резком похолодании., что ночью 23 декабря температура воздуха опустится на 11-13 градусов, ожидается снег, гололедица и порывы ветра до 18 м/с.МЧС напоминает о повышенных рисках ЧС на объектах ЖКХ и энергоснабжения, а также росте числа пожаров. Гражданам советуют быть осторожными на улице, избегать переохлаждения и внимательно следить за электроприборами.В случае опасности звоните 01, 101 или 112.