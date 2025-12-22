Женщина стала жертвой мошенников.

В Вязниках Владимирской области прокурор добился через суд взыскания с так называемого «дроппера» неосновательного обогащения. Об этом рассказали вВ январе 2023 года местная жительница потеряла более 700 тысяч рублей, став жертвой дистанционных мошенников, которые обещали инвестиционные услуги. Часть этих денег поступила на счет жителя Дагестана, предоставившего свою банковскую карту мошенникам. Для защиты прав пенсионерки прокуратура обратилась в Хасавюртовский городской суд с иском о взыскании с владельца счета 245 тысяч рублей.Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, и надзорное ведомство контролирует восстановление нарушенных прав пенсионерки.