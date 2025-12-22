Новая скульптурная композиция Ильи и Татьяны Шаниных появилась на главной аллее Белгородского Центрального парка имени В.И. Ленина. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Новая скульптурная композиция Ильи и Татьяны Шаниных появилась на главной аллее Белгородского Центрального парка имени В.И. Ленина. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. Композиция состоит из пяти детских фигур, вставших в круг. Каждая символизирует определённую эпоху в жизни города, рассказали в администрации Белгорода. Отсчёт начинается с 1950-х годов, когда и был основан сам парк. Идея композиции