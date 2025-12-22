В этом году, если позволят погодные условия, в областном центре зальют 25 катков для общественного катания. Имеются в виду хоккейные корты, которые находятся во дворах жилых домов. Все эти

В этом году, если позволят погодные условия, в областном центре зальют 25 катков для общественного катания. Имеются в виду хоккейные корты, которые находятся во дворах жилых домов. Все эти катки будут бесплатными для катания. Адреса: – мкрн. Лесной, ул. Лесная, д.5, – мкрн. Оргтруд, ул. Молодёжная, д.12, – ул. Соколова-Соколёнка, д.7, – ул. Жуковского, д.20,