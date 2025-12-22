Владимирским приставам пришлось забрать троих детей у матери, которая не заботилась о них должным образом. Несовершеннолетние находились в небезопасных условиях, отметили в ведомстве, и не

Владимирским приставам пришлось забрать троих детей у матери, которая не заботилась о них должным образом. Несовершеннолетние находились в небезопасных условиях, отметили в ведомстве, и не посещали образовательные учреждения. Решение об их изъятии из семьи принял суд. Несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования ситуации, мать детей отказалась добровольно выполнить решение суда, – сообщают в УФССП России