В администрации города рассказали о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городе Владимире», которая финансируется из областного и местного бюджетов. Для комфорта

В администрации города рассказали о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городе Владимире», которая финансируется из областного и местного бюджетов. Для комфорта жителей и гостей областной столицы в этом году в историческом центре проведена работа по созданию туристической навигации, а также благоустройству общественных пространств. Отремонтированы и установлены 27 информационных указателей, а также размещены 30 комплектов