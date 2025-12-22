Статистику дорожных аварий, произошедших с 15 по 21 декабря, собрали во владимирской полиции. На прошлой неделе в регионе случилось 27 ДТП, в которых 43 человека получили травмы различной

Статистику дорожных аварий, произошедших с 15 по 21 декабря, собрали во владимирской полиции. На прошлой неделе в регионе случилось 27 ДТП, в которых 43 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 79 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии или отказались от медосвидетельствования. Аварии на дорогах чаще всего происходили из-за нарушений ПДД