С 3 по 11 января 2026 года в регионе будет курсировать праздничный ретропоезд «Владимир-Гусь-Хрустальный». Как рассказали в пресс-службе ГЖД, состав поведет настоящий паровоз серии Л, обещая незабываемое путешествие.Отправление из Владимира в 10:00, прибытие в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратно поезд отправится в 15:50 и вернется во Владимир к 16:52.В Гусь-Хрустальном пассажиров ждет насыщенная программа: посещение Историко-художественного музея, Музея граненого стакана, экспозиции «Династия Мальцовых», а также увлекательный мастер-класс по декорированию тарелки. Дополнит впечатления пешеходная экскурсия по городу.Билеты уже продают в пригородных кассах железнодорожных станций Владимирской области.