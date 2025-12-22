22 декабря регион накроет мокрый снег, а на дорогах появится гололедица.

Главное управление МЧС России по Владимирской области экстренное предупреждение: 22 декабря регион накроет мокрый снег, а на дорогах появится гололедица. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными.В ночь на 22 декабря, а также утром и днем ожидаются мокрый снег, гололедица на дорогах, порывы ветра до 15 м/с, во второй половине дня — похолодание до −5... −8 °C.Такие погодные условия повышают риски обрывов линий электропередачи (ЛЭП) и связи, аварий на объектах энергоснабжения, сбоев в работе водоотводящих систем, роста числа ДТП на трассах местного и федерального значения.Водителей призывают по возможности отказаться от поездок за пределы населенного пункта, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим с учетом погоды, строго следовать ПДД и указаниям сотрудников ГИБДД, резко не маневрировать и не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .