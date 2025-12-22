Жителей региона предупреждают: самовольная рубка елок грозит серьезными последствиями — от внушительного штрафа до реального срока.

Во Владимирской области началась предновогодняя пора — а вместе с ней возрастает риск незаконных вырубок хвойных деревьев. Жителей региона предупреждают: самовольная рубка елок грозит серьезными последствиями — от внушительного штрафа до реального срока.эксперта Ассоциации юристов России Юлии Разенковой, незаконная вырубка елей и других хвойных деревьев подпадает под действие ст. 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений... »).Для физических лиц предусмотрены следующие меры наказания: административная ответственность — штраф от 3 до 5 тысяч рублей; а также уголовная ответственность (при значительном ущербе) — лишение свободы на срок до 2 лет (по ст. 260 УК РФ).Закон ужесточает наказание в случаях, если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог, рубка ведется с использованием техники, в вырубке участвует группа лиц.