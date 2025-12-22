Общая площадь проверок составила 1258 га.

Во Владимирской области активно внедряют современные технологии в сферу земельного контроля. В 2025 году инспекторы Росреестра обследовали с помощью беспилотников (БПЛА) 1626 земельных участков — общая площадь проверок составила 1258 га.Специалисты , насколько эффективно используются земельные участки — в том числе те, что находятся в федеральной собственности. Цель — найти территории, пригодные для жилищного строительства.В итоге в перечень перспективных участков вошли 684 объекта общей площадью более 1851 га, из них 655 участков (около 1617 га) подходят для индивидуального жилищного строительства, еще 29 участков (свыше 233 га) — под многоквартирные дома.Параллельно специалисты выявляют территории, которые можно задействовать для развития туристической инфраструктуры. На текущий момент обнаружено 12 перспективных участков.Одним из главных инструментов контроля стали беспилотники. БПЛА позволяют инспекторам проводить проверки в дистанционном режиме — без взаимодействия с владельцами участков, ускоряют выявление нарушений (по аналогии с фиксацией нарушений ПДД), охватывают большие площади за короткое время.