Во Владимирской области до суда дошло дело о жестоком конфликте между взрослым мужчиной и 13‑летним подростком. 40‑летний житель Вязниковского района обвиняется в том, что распылил перцовый баллончик в лицо ребенку.15 мая 2025 года группа подростков веселилась возле магазина в одной из деревень Вязниковского района. В это время мимо проезжал на автомобиле обвиняемый. Мужчине показалось, что один из мальчиков показал ему неприличный жест.Водитель остановил машину и догнал попытавшегося убежать подростка. Затем достал из кармана перцовый баллончик «Спец» и распылил его в лицо ребенка.В результате нападения подросток получил: химический ожог правого глаза, повреждения правой щеки и шеи.Дело возбудили после того, как мать пострадавшего обратилась на личный прием к заместителю прокурора Владимирской области Антону Жукову.В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Он утверждал, что распылял баллончик просто так, стоя посреди двора, и не целился в подростка. Однако собранные доказательства опровергают его слова.Вязниковский межрайонный прокурор по ст. 116 УК РФ (насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Теперь дело рассматривает Вязниковский городской суд. Обвиняемому может грозить лишение свободы.