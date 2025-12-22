Осужденный признал вину и получил 3 года колонии общего режима.

Жителю Коврова вынесли обвинительный приговор за публичные призывы против безопасности России. Об этомВ мае 2024 года, находясь за границей, мужчина разместил в мессенджере текст, склоняющий пользователей, в том числе военнослужащих СВО, к восстанию для прекращения спецоперации. Осужденный признал вину и получил 3 года колонии общего режима, запрет на размещение материалов в интернете на 4 года, а также конфискацию телефона.Приговор пока не вступил в законную силу.