Первым фильмом о людях, которых закрыли в ловушке, можно считать «Куб».

Первым фильмом о людях, которых закрыли в ловушке, можно считать «Куб». После ошеломительного успеха этого кино, в прокате появились много фильмов похожих по сюжету. Конечно, среди них были откровенно неинтересные триллеры, но это не касается 6 ужастиков, о которых пойдет речь дальше. Они держат в напряжении от начала до конца! Проверим?

Погребенный заживо

Поначалу фильм может показаться скучным, но затем откроется настоящая драма, от которой нельзя будет отвести глаз! Сюжет: американского солдата закапывают живьем в пустыне, и у него есть несколько часов, чтобы выбраться из ловушки. Это будет не так просто, ведь запас кислорода – быстро заканчивается, батарейка на телефоне – садится, а сам герой начинает паниковать. Так выберется ли он из ловушки, или же она станет его последним пристанищем..?

Кстати, фильмы 2019 в хорошем качестве уже есть на сайте для любителей хорошего кино.

Круг

Отличный триллер о том, насколько важными бывают иногда хитрость, изворотливость и умение убеждать людей. 50 человек, не знающих друг друга, оказываются заперты в странной комнате. Все они стоят на круге, за пределы которого нельзя выходить. Каждые 2 минуты в комнате появляется машина-убийца, забирающая по одному человеку. Однако люди могут сами выбирать с помощью голосования, кого же машина убьет следующим…

Напомним, что посмотреть фильмы 2019 года которые уже вышли лучше на сайте без рекламы.

Эксперимент Офис 2

Продолжение первой части легендарного триллера. Вот только, это кино было снято в жанре черной комедии. Тем не менее, смотрится оно на одном дыхании: зритель точно не успеет заскучать. Самое интересное в фильме – это месть уволенного сотрудника, который, наконец-то, добрался до жадных боссов и собирается показать им, «Что такое зарплата в 15 000 рублей»! Но получится ли у него воплотить мечту сотен таких же офисных трудяг?

Смотрите новые фильмы 2019 на сайте hd-kino.

Бункер

Молодая девушка решает «проверить» своего любимого. Она пишет ему записку о расставании, а затем прячется в бункере (внутри дома) и наблюдает за его реакций с помощью двойного зеркала. Только вот, ее любимый решил по-другому отреагировать на происходящее. Он не горюет, а отрывается с другой девушкой, и это на глазах бывшей подружки! Ах, да, еще девушка-затейница не может выбраться из бункера, как, впрочем, и следовало ожидать. Чем же закончится эта невероятная история?