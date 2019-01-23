Музыкальный продюсер не
боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру.
Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской.
Однако сама звезда равнодушно относится к критике.
Музыкальный продюсер не
боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру.
Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской.
Однако сама звезда равнодушно относится к критике.
Недавно телеведущая побывала на модном шоу Chanel
Villa. На
фотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французского
бренда. В руках держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках. "Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце", – поделилась звезда
в своем микроблоге.
Однако не все
пользователи оценили ее наряд. Некоторые подписчики назвали его слишком дерзким для взрослой
женщины. "Какая глупость! Так кривляться в свои годы… Кого хотим удивить?
Наивность и глупость такая", "В таком возрасте, какое может быть мини? У вас
же сын взрослый парень. Скоро в дом невесту приведет… А мама все молодится и
молодится", – отмечали возмущенные комментаторы.
Довольных пользователей оказалось большинство. Подписчики похвалили фигуру и вкус продюсера. "Красотка!", "Ваши
интересные фото всегда вдохновляют меня!", "Самая позитивная звездочка! Вы
пример для подражания! У вас точно в сутках 36 часов. Все успеваете", "Красиво,
утонченно", "Вы самая стильная", "Такая миниатюрная!", "Удачный образ!", "Похожа
на принцессу!", – написали они на странице .