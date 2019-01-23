Музыкальный продюсер не боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру. Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской. Однако сама звезда равнодушно относится к критике.

Музыкальный продюсер небоится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру.Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской.Однако сама звезда равнодушно относится к критике.Недавно телеведущая побывала на модном шоу ChanelVilla. Нафотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французскогобренда. В руках держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках. "Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце", – поделилась звездав своем микроблоге.Однако не всепользователи оценили ее наряд. Некоторые подписчики назвали его слишком дерзким для взрослойженщины. "Какая глупость! Так кривляться в свои годы… Кого хотим удивить?Наивность и глупость такая", "В таком возрасте, какое может быть мини? У васже сын взрослый парень. Скоро в дом невесту приведет… А мама все молодится имолодится", – отмечали возмущенные комментаторы.Довольных пользователей оказалось большинство. Подписчики похвалили фигуру и вкус продюсера. "Красотка!", "Вашиинтересные фото всегда вдохновляют меня!", "Самая позитивная звездочка! Выпример для подражания! У вас точно в сутках 36 часов. Все успеваете", "Красиво,утонченно", "Вы самая стильная", "Такая миниатюрная!", "Удачный образ!", "Похожана принцессу!", – написали они на странице .