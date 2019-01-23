Компания Asus представила на российском рынке два мощных геймерских ноутбука из линейки ROG (Republic of Gamers). Обе новинки комплектуются графикой NVIDIA GeForce RTX 20-й серии с 8 гигабайтами видеопамяти, 17-дюймовыми экранами Full HD и чипами Intel 8-го поколения.

Компания Asus представила на российском рынке два мощных геймерских ноутбука из линейки ROG (Republic of Gamers). Обе новинки комплектуются графикой NVIDIA GeForce RTX 20-й серии с 8 гигабайтами видеопамяти, 17-дюймовыми экранами Full HD и чипами Intel 8-го поколения.ROG Zephyrus S GX701 (GX701GX) располагает самой мощной во всей серии Zephyrus аппаратной начинкой. Причем эта модель — одна из самых компактных и тонких (толщина корпуса — 18,7 миллиметра) 17-дюймовых игровых ноутбуков на рынке. Вес устройства составляет 2,7 килограмма, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Asus.ROG Zephyrus S GX701 (GX701GX)Zephyrus S оснащен экраном с частотой обновления 144 Гц и откликом 3 мс, гигабитным модулем Wi-Fi 5-го поколения (стандарт 802.11ac) и процессором Intel Core i7 (с 6 ядрами и 12 исполняемыми потоками, в режиме турбоускорения тактовая частота достигает 4,1 ГГц). Максимальная комплектация лэптопа подразумевает 24 гигабайта "оперативки" и SSD-накопитель объемом 1 терабайт.ROG Zephyrus S GX701 (GX701GX)Заряжать новинку можно как от стандартного адаптера питания, когда она используется для игр и задействуется на полную мощь, так и через разъем USB Type-C, когда пользователь занят повседневными задачами. В России Zephyrus S начнут продавать в начале февраля. Его начальная цена — 169 990 рублей.ROG Mothership (GZ700GX)Вторая модель, ROG Mothership (GZ700GX), занимает позицию между ноутбуком и настольным ПК. Его цельноалюминиевый корпус располагается на столе не горизонтально, а вертикально. За счет этого аппаратная составляющая находится позади экрана, а открепляемую клавиатуру можно располагать под удобным углом. Однако весит Mothership почти вдвое больше Zephyrus S — 4,7 кг.ROG Mothership (GZ700GX)Старшая модель Mothership включает процессор Intel Core i9-8950HK, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 ГБ оперативной памяти. Поставляется она с уже разогнанными центральным и графическим процессорами. В режиме Turbo частота 6-ядерного чипа поднимается до 4,8 ГГц.∎Генеральный директор ASUS ушел в отставку, компания меняет стратегию читайте также"Такое большое количество ядер, работающих на повышенных частотах, позволяет ноутбуку легко справляться с тяжелыми задачами, от рендеринга сложных трехмерных сцен и насыщенных спецэффектами видеороликов до запуска требовательных игр параллельно со стримингом, записью игрового процесса и голосовым общением в чате", — сказали в Asus. В продажу эта модель поступит ко второму кварталу года. Цена не уточняется.